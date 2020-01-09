Оттава, , 07:44 — REGNUM Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что следствие рассмотрит версии катастрофы украинского самолёта в Тегеране, однако сейчас не стоит спекулировать на этой теме, заявление сделано на пресс-конференции в Оттаве.

Гарно сообщил, что связь с самолётом была потеряна сразу после взлёта, это может позволить предположить, что случилось «что-то очень необычное». При этом глава минтранса Канады призвал не «спекулировать на эту тему». Министр подчеркнул, что есть несколько версий причин крушения, и предложил подождать более подробной информации.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что как минимум «63 из находившихся на борту самолёта людей были канадцами» и большинство пассажиров летели именно в Канаду. Трюдо тоже посчитал преждевременным разговор о возможных причинах катастрофы авиалайнера.