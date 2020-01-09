Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Иран отдал распоряжение группировкам, которые он курирует, прекратить действия против американцев, сообщил телеканал CBS.

По словам Пенса, Белым домом получены «воодушевляющие» данные разведки о том, что Тегеран предписал связанным с ним группировкам отказаться от действий против объектов и граждан США.

Вице-президент США выразил надежду на то, что «эти послания будут услышаны».

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