Лондон, , 04:02 — REGNUM Уровень расходов на оборону в мире превысил $1,8 трлн в 2019 году, сообщает информационно-аналитическое агентство Jane's.

По данным отчёта за 2019 год, мировые расходы на оборону в 2019 году превысили $1,8 трлн. При этом их рост замедлился до 1%, в 2018 году он был на уровне 6%. Как считают эксперты, следующие 10 лет рост военных расходов в мире будет на уровне 1,5−2%».

В пятёрку государств-лидеров по затратам на оборону входят: США — $726 млрд в 2019 году, Китай с $217 млрд, Саудовская Аравия с $57 млрд, Индия — $57 млрд, Великобритания ($56 млрд). На шестом месте Франция с $53 млрд, за ней Германия — $48 млрд, Россия на восьмом месте в мире с затратами на оборону около $48 млрд, замыкают десятку Япония с $45 млрд и Южная Корея ($41 млрд).

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