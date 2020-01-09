Нью-Йорк, США, , 03:30 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлён снижением накала конфликта между Ираном и США на Ближнем Востоке, сообщил он 8 января на своей странице в Twitter.

Гутерриш назвал мирную жизнь самой главной ценностью и охарактеризовал её как «результат тяжелой работы, который мы не должны воспринимать как должное». По его словам, мировое сообщество не может допустить очередную войну.

«Я воодушевлён признаками того, что эскалация конфликта в регионе Персидского залива постепенно прекращается», — заявил генсек ООН.

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