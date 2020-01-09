Сана, , 03:28 — REGNUM Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.

Агентство приводит выдержки из закрытого доклада наблюдателей ООН, где сказано, что хуситы не атаковали месторождения Абкаик и Хурайс 14 сентября прошлого года. Невзирая на то, что хуситы взяли на себя ответственность за эту атаку, эксперты полагают дальность полёта БПЛА и баллистических ракет, использованных при ударе, слишком малой. Они не могли долететь до объектов Saudi Aramco с территории, контролируемой хуситами.

Также в докладе отмечено, что атака была произведена с севера, а не с юга, где расположены хуситские силы. Эксперты обращают внимание и на сложность конструкции использованного вооружения и отмечают схожесть его с иранским по некоторым техническим характеристикам.

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