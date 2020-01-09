Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военнослужащие США остаются в состоянии боевой готовности после ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, сообщает 8 января Reuters.

Эспера заявил журналистам, что американские подразделения «остаются в боеготовности». Он сообщил, что было выпущено 11 ракет по базе Айн-эль-Асад и одна — по аэропорту Эрбиля. По словам главы Пентагона, повреждения получили площадки стоянки техники, тенты и вертолёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон уточнил данные о количестве ракет, использованных для атаки баз США в Ираке. Сейчас их количество оценивают в 20 — 24 баллистические ракеты.

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