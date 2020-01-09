Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Иран выпустил по двум американским базам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как ранее сообщал Пентагон, сообщает телекомпания ABC.

По уточнённым оценкам Пентагона, все иранские ракеты из запущенных в ночь на 8 января были малого радиуса дальности. Пуски осуществлялись с мобильных и стационарных установок из разных пунктов Ирана. Подлётное время баллистических американские военные оценили в 5 — 10 минут.

Четыре иранские ракеты при этом в цель не попали. Военнослужащие США обошлись без человеческих потерь не благодаря работе ПВО, а лишь по причине сработки системы раннего оповещения.

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