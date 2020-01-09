Тегеран, , 01:18 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с резким осуждением заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержку убийства ВВС США генерала Касема Сулеймани, сообщает 8 января агентство Mehr.

Мусави заявил: «генсек НАТО не принимает во внимание принципы международного права». Также иранский дипломат напомнил о роли генерала Сулеймани в разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в борьбе против международного терроризма.

Мусави отметил, что Североатлантический Альянс стал инструментом «для оправдания мер, принимаемых США и некоторыми их европейскими союзниками для достижения злонамеренных целей в регионе». Он подчеркнул позицию Ирана, которая состоит в том, что на Ближний Восток вернётся стабильность, когда исчезнет фактор террористической трансрегиональной деятельности, в том числе «под покровительством НАТО».

Ранее генсек НАТО публично одобрил убийство Сулеймани военными США, а 8 января выступил с осуждением ударов Ирана по американским базам в Ираке.

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