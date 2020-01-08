Киев, , 23:47 — REGNUM Главы министерств иностранных дел Украины и Канады Вадим Пристайко и Франсуа-Филипп Шампань выразили взаимные соболезнования друг другу по поводу крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом 8 января сообщается на официальной странице украинского министра в социальной сети Twitter.

«И Украина, и Канада скорбят после ужасной авиакатастрофы PS752. Говорил с Франсуа-Филиппом Шампанем, чтобы выразить наши взаимные соболезнования. Мы благодарим Канаду за то, что вы сегодня с нами. Наши мысли с дружественным народом Канады», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана объявило 9 января днем государственного траура по жертвам авиакастрофы украинского самолета Boeing 737 и по погибшим в результате давки во время церемонии погребения, убитого военными США, иранского генералаКасема Сулеймани.

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