Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Американская некоммерческая организация National Public Radio (NPR) опубликовала спутниковую фотографию, на которой показаны последствия ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке.

https://twitter.com/NPR/status/1214936506122539008

Фотография была представлена компанией Planet и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, на ней показаны поврежденные ударами ракет ангары и здания. Не менее пяти построек получили значительные повреждения, утоняет NPR.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс».

С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесен ракетный удар. Среди пострадавших граждан США не было, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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