Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к НАТО с призывом усилить активность на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Трамп попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг согласились с тем, что военный блок «может внести больший вклад в региональную стабильность».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс».

С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесен ракетный удар.

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