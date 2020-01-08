Рим, , 22:58 — REGNUM В Риме переговоры главы правительства национального согласия Ливии в Триполи Фаиза Сарраджа и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара не состоялись. Об этом 8 января сообщил руководитель российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (премьер-министр Италии — ред.). В данный момент он летит в Триполи», — цитирует РЕН ТВ Деньгова.

По мнению российского дипломата, встреча не состоялась по вине принимающей стороны, которая не достаточно продумала организационные моменты переговоров всех заинтересованных сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство национального согласия Ливии в лице главы правительства Фаиза Сарраджа обращалось к властям Италии с просьбой о поставках оружия, однако, официального ответа от итальянской стороны так получено и не было.

Напомним, в Ливии нет единого правительства, а государство фактически расколото на несколько независимых анклавов, сражающихся друг с другом. Основными игроками на внутриполитической арене являются Правительство национального согласия в Триполи и Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром.

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