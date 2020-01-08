8 января 2020 | Время чтения 2 мин

Дмитрий Ефимов, , 22:21 — REGNUM Дело в том, что планер этого самолета рассчитан на посадку и с одним двигателем. Командир экипажа Владимир Гапоненко имел 11 тыс. 600 часов налета. Самолет был в прямой эксплуатации, прибыл на Украину прямо с завода в 2017 году. Прошел техническую проверку не более месяца назад. За день до катастрофы летал в Италию — страну ЕС, где требования к проверкам весьма высоки. Поэтому простое возгорание двигателя не могло привести к таким катастрофическим последствиям. Первоначальное заявление украинской стороны, что они не видят в катастрофе «признаков теракта», практически дезавуировано. На показанных кадрах частей упавшего самолета явно видны следы от внешнего воздействия. Чем они были нанесены — взрывом боевой части ПЗРК или разрушенными лопатками двигателя — предстоит выяснить следственно-экспертной группе.

Иран

Судя по видеоряду, опубликованному в СМИ, борт после некоторого снижения перешел в более резкое пике. Это могло случиться только в случае разрушения самого планера самолета, когда аварийный двигатель начинает рассыпаться, но этого при простом пожаре не случается. Предварительный вывод достаточно простой: произошло механическое повреждение двигателя, после чего его раскрученные лопатки прошлись по корпусу, как шрапнель, и причинили повреждения, приведшие к его частичному разрушению в полете. Остается выяснить, что могло стать причиной для разрушения двигателя.

Скорее всего, это было стороннее воздействие. Его вполне мог оказать ПЗРК «Игла-1», стоящая на вооружении Ирана. Предполагается следующий сценарий: ДРГ противника из частей той же «Дельты» проникает на территорию Ирана и оборудует скрытую позицию в окружении аэропорта. После получения сигнала об «атаке» на базы в Ираке, производится пуск ракеты из трофейного комплекса «Игла-1», возможно, по «первому попавшемуся» на старте борту. Теоретически этим достигается временная синхронизация. ИК-головка самонаведения наводится на ближайший двигатель. Подрыв боевой части производится перед ним, и осколки вызывают его механические повреждения и пожар, за этим следует частичное разрушение корпуса планера самолет.

В результате такой диверсионной операции появляется возможность использовать план «Б» — т. е. обвинить КСИР еще и в провокации, а затем и в международном терроризме . Части БЧ «Иглы-1», характер повреждений — легко определяются международными экспертами. Участие именно украинской стороны в последующем расследовании гарантирует «правильный» результат, зависящий от развития оперативной обстановки. Вероятно, что и тубус от ПЗРК найдется в известном месте.

Согласно последнему заявлению Трампа, пока выбран мягкий выход из ситуации. Иранская сторона исполнила свою «ритуальную пляску», но ответного удара по 52-м целям пока не ожидается.

Странный факт: на рейс по данным МАУ было зарегистрировано 169 человек. Плюс 9 членов экипажа дают 178. Однако погибло 176 человек. Учитывая возможности электронной регистрации, в аэропорт не прибыли 2 или не сели на борт после бумажной регистрации двое пассажиров. Это официальные данные секретаря СНБО Алексея Данилова. Если случайно окажется, что это были граждане США, возникнут дополнительные вопросы.