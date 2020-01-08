Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет», — сказал он.

Вместе с тем американский лидер добавил, что тот факт, что у США «есть такие замечательные вооружения, это не значит, что мы должны их использовать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с ударом иранских вооруженных сил по двум американским базам в Ираке. Глава государства отметил, что Иран не нанес значительного ущерба инфраструктуре баз и не убил ни одного военнослужащего. Ответных действий со стороны США не будет, добавил американский лидер.

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