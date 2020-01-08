Москва, , 22:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) видит хорошую новость в том, что президент США Дональд Трамп вынужден «откатить назад», передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.

«Одна хорошая новость в обращении президента Трампа — войны не будет. Трамп был вынужден «откатить назад», если позволите, возвращая ситуацию в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня», — заявил Слуцкий.

Такая позиция американского президента может быть связана как с протестами внутри США, в том числе со стороны политических оппонентов Трампа, так и с резкой реакцией мирового сообщества, рассуждает парламентарий.

«Отдав приказ на варварскую ликвидацию генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту. Обстановка в регионе накалилась до предела. Теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву», — указал он.

Обращение президента США, говорит Слуцкий, это такой своеобразный «выпуск пара».

«Иран войны не хочет, США также, слава богу, не готовы доводить до этого дело», — отметил депутат.

При этом парламентарий надеется, что Трамп будет верен своим словам.

«Но есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент, либо госдепартамент, к сожалению расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам», — заключил Слуцкий.