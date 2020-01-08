8 января 2020 | Время чтения 3 мин

«Асахисимбун»: «В настоящее время все больше становится ясен риск слепого следования в фарватере политики совершенно непредсказуемого президента Трампа, который не утруждает себя задействованием во внешней политике элементарного здравого смысла»

Анатолий Кошкин, , 22:01 — REGNUM Безрассудное убийство по личному приказу президента США Дональда Трампа весьма популярного в Иране и широко известного в других странах Ближнего Востока командующего специальными силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей революции (КСИР) генерала Сулеймани создало чреватую войной небывалую напряженность в регионе. Верховный правитель страны атолла Хаменеи пообещал США «беспощадную месть».

Дилемма Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одна из центральных газет Японии «Асахи симбун», не скрывая серьезной озабоченности, пишет в редакционной статье:

«Американо-иранское противостояние приближается к кризисной черте. Существует опасность возникновения между этими странами войны, которая может принять самые разные формы. Сейчас от обеих сторон требуется максимальная сдержанность».

При этом газета прямо указывает, что «непосредственной причиной кризиса стали очередные необдуманные действия Америки».

«Асахисимбун» не принимает неуклюжие объяснения Вашингтона неспровоцированного убийства иранского генерала:

«Американская администрация объясняет свои действия необходимостью «остановить войну», обвиняя убитого генерала в планировании нападений на американских военных и дипломатов. Однако именно американскую атаку, одностороннюю и не подкрепленную никакими доказательствами, как раз и следует рассматривать как военные действия».

Припоминает газета Трампу и его односторонний и необоснованный выход из ядерной сделки с Ираном и возобновление экономических санкций против этой страны. «С этого и началось обострение и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Последние действия США еще больше осложнили их, и в одночасье довели ситуацию на всем Ближнем Востоке до глубокого кризиса», — утверждает японская газета. При этом указывается на то, что своим решением послать на Ближний Восток дополнительный военный контингент в 3500 солдат, США сами разжигают антиамериканские страсти, бушующие в регионе.

Очевидно, что затеянная Трампом опасная авантюра используется им для отвлечения внимания от инициированной демократами в Конгрессе США процедуры импичмента в отношении действующего президента. Соглашается с этим и японская газета: «Многие наблюдатели считают, что действия Трампа — это попытка отвлечь внимание избирателей на предстоящих осенью в США президентских выборах от проблемы собственного импичмента. Как бы ни обстояло дело в реальности, нельзя еще раз не испытать тягостного чувства от того, что такая личность, как Трамп является не только президентом, но и верховным главнокомандующим американскими вооруженными силами».

Особое беспокойство высказывают японцы в связи с принятым в декабре 2019 года решением премьера Синдзо Абэ и его кабинета без утверждения парламентом направить в район Ближнего Востока японские военные самолеты и корабли. Делается это в рамках навязанного правящим парламентским большинством правящей партии во главе с Абэ антиконституционного закона, впервые в послевоенной Японии позволяющего использовать вооруженные силы страны за рубежом. Как сообщают, самолеты японских «сил самообороны» должны отправиться на Ближний Восток уже 11 января, а корабли в первой декаде февраля.

В связи с этими замыслами стремящегося конституционно узаконить «силы самообороны» кабинета Абэ «Асахи симбун» выражает немалое беспокойство по поводу появления в столь «горячей точке» контингента японских вооруженных сил: «Официально Япония действует вне военной коалиции, возглавляемой США. Но не вызовет никакого удивления, если антиамериканские силы в регионе отождествят японский воинский контингент с американскими вооруженными силами».

И прямо указывает:

«В настоящее время все больше становится ясен риск слепого следования в фарватере политики совершенно непредсказуемого президента Трампа, который не утруждает себя задействованием во внешней политике элементарного здравого смысла. На премьере Японии Синдзо Абэ сейчас лежит долг разъяснить японской общественности свое понимание остроты ближневосточного кризиса, а также целей направления туда японских сил самообороны и рисков, которыми эта акция может сопровождаться».

Обращает внимание ранее небывало резкая критика японских СМИ в адрес сюзерена и старшего партнера по военному союзу. Японцы явно не желают становиться заложниками авантюрной военной политики Трампа и требуют от собственного правительства отмежеваться от провоцирующего войну курса Белого дома.