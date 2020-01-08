Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится в НАТО с просьбой об активизации действий Североатлантического альянса в процессах на Ближнем Востоке. Об этом 8 января он сообщил во время своего официального телевизионного обращения.

«Я сегодня собираюсь попросить НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе», — отметил глава Белого дома.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ Евросоюза, которые ссылаются на источники в Брюсселе, Европейские страны — члены военного блока НАТО ожидали, как именно США отреагируют на ракетные удары Ирана по американским военным базам на территории Ирака.

Источники отмечали, что власти США никак не консультируются со своими союзниками по Североатлантическому альянсу относительно действий против Исламской Республики Иран. В связи с этим европейские союзники по НАТО ждут реакции из Вашингтона.

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