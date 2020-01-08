Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать Украине всю возможную помощь в связи с крушением украинского авиалайнера в Тегеране. Об этом 8 января сообщается на сайте Госдепартамента.

«Соединённые Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь», — говорится в заявлении.

Кроме этого госсекретарь призвал к всемерному сотрудничеству по выяснению причин авиакатастрофы и выразил слова соболезнования семьям и близким погибших в крушении авиалайнера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что приоритетная задача украинских властей — это установление истины и тех, кто несет ответственность за крушение авиалайнера в Тегеране.

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