Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Страны Европы, Китай и Россия должны отказаться от ядерной сделки с Ираном, вместо него им необходимо разработать новое ядерное соглашение с Тегераном. Об этом 8 января заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая «признать эту реальность».

«Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД», — сказал он в ходе телеобращения к гражданам США.

Глава Белого дома добавил, что необходимо работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая «сделает мир более безопасным и более спокойным местом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с ударом иранских вооруженных сил по двум американским базам в Ираке.

Глава государства отметил, что Иран не нанес значительного ущерба инфраструктуре баз и не убил ни одного военнослужащего. Ответных действий со стороны США не будет.