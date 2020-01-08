Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не будет отвечать на ракетные обстрелы американских баз в Ираке, осуществленные Ираном, соответствующий вывод можно сделать из обращения 8 января главы Белого дома к нации.

Трамп заявил, что при атаке на военные базы США в Ираке не погиб ни один военнослужащий, урон нанесенный инфраструктуре также был незначителен, отсюда президент сделал вывод, что Иран «отступил».

Никаких военных мер против Исламской Республики анонсировано не было, в целом речь Трампа была миролюбивой.

Напомним, 3 января 2020 года ВВС США нанесли ракетный удар по картежу иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Власти Ирана пообещали отомстить. Месть состоялась 8 января, однако она позволила Трампу значительно ослабить конфликт.

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