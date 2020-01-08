Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтона планируют ввести жесткие санкции против Ирана. Об этом 8 января он сообщил во время своего официального телевизионного обращения.

«США будет вводить мощные санкции против Ирана», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку введением санкций за решение Багдада о выводе американских войск.

В СМИ США со ссылкой на анонимных представителей Белого дома появилась информация о том, что в стране приступили к разработке санкций против Ирака, в которых главную роль будет играть администрация и министерство финансов США.

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