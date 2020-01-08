Москва, , 20:09 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») считает, что США «проглотили» удар по их базе.

«Первый известный мне случай в американской истории: США «проглотили» массированный удар по их военной базе», — отметил Никонов в Facebook.

Он обескуражен заявлением президента США Дональда Трампа по Ирану.

«Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трамп заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал. В то же время президент США пригрозил Ирану мощными санкциями.