Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было нейтрализовать еще давно, об этом 8 января он сообщил во время обращения к нации.

Глава Белого дома повторил свою прежнюю мысль о том, что высокопоставленный иранский военачальник был виновен в гибели многих людей, поэтому решение о его ликвидации было верным.

Напомним, ранее 8 января вооруженные силы Ирана нанесли несколько десятков ракетных ударов по двум американским базам, заявляя, что атака — это месть за генерала Сулеймани. Однако от «удара возмездия» никто не пострадал, что дало повод Трампу считать, что Иран «отступил».

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