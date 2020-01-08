Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что, пока он является президентом Соединенных Штатов, он приложит все возможные усилия по запрету Ирану иметь собственное ядерное оружие. Об этом 8 января он сообщил во время своего официального телевизионного обращения.

«Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», — подчеркнул глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную точку зрения занял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который отметил, что среди стран-членов альянса есть консенсус в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Слова главы НАТО последовали в ответ на решение Ирана выйти из ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.

Ранее, 6 января, президент США Дональд Трамп уже писал на своей странице в Twitter, что не позволит Исламской Республике Иран обладать ядерным оружием.

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