Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана «отступили», об этом 8 января он сообщил во время своего обращения к нации по случаю ракетного удара Тегерана по американским базам.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — подчеркнул Трамп во время своего обращения.

Аргументом в пользу подобной оценки стал тот факт, что ракетный удар Тегерана по двум базам США не нанес серьезного ущерба инфраструктуре и не привел к человеческим жертвам.

Напомним, резкое обострение в отношениях между Ираном и США произошло 3 января, когда был убит высокопоставленный генерал Исламской Республики Касем Сулеймани. Ответная атака Ирана показала, что Тегеран не готов к эскалации напряженности.

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