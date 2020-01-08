Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ракетного удара Ирана по двум американским военным базам в Ираке никто не пострадал. Об этом 8 января он сообщил во время своего официального телевизионного обращения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, командование вооруженных сил Ирака в свою очередь также подчеркнуло, что в результате ракетных ударов Исламской Республики по американским военным базам на иракской территории ни один из иракских военнослужащих не пострадал.

Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс».

С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесен ракетный удар.

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