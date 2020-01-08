Никосия, , 19:43 — REGNUM Кипр одобрил временное присутствие военных Соединенных Штатов на территории страны для оперативной эвакуации дипмиссий США на Ближнем Востоке. Об этом 8 января заявил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

«Республика Кипр приняла запрос, направленный властями США через посольство США в Никосии, и дала согласие на временное размещение на Кипре группы быстрого реагирования, чьей задачей будет в случае необходимости эвакуировать дипломатические миссии США в регионе, а также граждан США», — цитирует слова политика RT.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудникам посольства США в Иордании рекомендовали не покидать территорию дипломатического представительства после иранского ракетного удара по американским военным базам в соседнем Ираке. Меры предосторожности приняты в связи с атакой на американские военные базы в Ираке, граничащем с Иорданией.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство США в Иордании ограничило передвижения сотрудников