Тегеран, , 19:39 — REGNUM Военные Ирана намеренно избежали убийства американских военнослужащих во время ракетного обстрела двух американских баз в Ираке, об этом 8 января сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как отмечают источники, такое решение Тегерана способствовало «убийству двух зайцев» с одной стороны показать своему народу и всему миру готовность ответить на убийство генерала Касема Сулеймани, а с другой стороны — избежать опасной эскалации напряженности.

Напомним, ранее 8 января вооруженные силы Ирана нанесли несколько десятков ракетных ударов по американским базам в Ираке, однако жертв не было.

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