Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступит с обращением перед нацией, в котором объявит о нежелании эскалации конфликта с Ираном, об этом 8 января сообщает Fox News.

Корреспонденты издания утверждают, что глава Белого дома продолжит свою политику максимального давления на Исламскую Республику, преимущественно путем санкций, но не путем военных столкновений.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступит с обращением по поводу ракетных ударов вооруженных сил Ирана по американским базам, совершенным в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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