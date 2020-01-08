Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил об оптимизме в переговорном процессе с Ираном, об этом 8 января сообщает издание CNN со ссылкой на сенатора от Республиканской партии Джеймса Инхофа.

По словам парламентария, глава Белого дома после ракетных ударов Ирана по американским базам звонил сенаторам в хорошем настроении и обещал будущие переговоры с Исламской Республикой.

«Президент был в приподнятом настроении, и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров», — приводит издание слова Инхофа.

Напомним, ранее 8 января вооруженные силы Ирана нанесли несколько десятков ракетных ударов по американским базам в Ираке, человеческих жертв зафиксировано не было.

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