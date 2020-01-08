Москва, , 18:44 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Ирана по военным базам Соединенных Штатов очередным витком напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированным недальновидной политикой США. Об этом 8 января она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас очередной виток напряжённости, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику», — отметила она.

Захарова подчеркнула, эскалация конфликта была вызвана критической ситуацией, которая сложилась вследствие накопившихся противоречий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в заявлении Министерства иностранных дел России говорится, что ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке демонстрируют эскалацию напряженности в регионе.

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