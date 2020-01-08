Стамбул, Турция, , 18:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин совместно со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, об этом 8 января говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Турции.

Стороны, во время переговоров, состоявшихся по случаю открытия «Турецкого потока», обсудили ситуацию в таких странах, как Сирия и Ливия, а также возникшую напряженность между Ираном и Соединенными Штатами.

Стороны сошлись во мнении, что решение президента США Дональда Трампа убить иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани — есть решение рискованное и неправомерное.

Напомним, 3 января генерал Сулеймани был убит ударом американского беспилотника в аэрпорту Багдада. Трамп взял на себя ответственность за совершенное убийство.

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