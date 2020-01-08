Рига, , 18:34 — REGNUM Согласно исследованию Центра профилактики и контроля за заболеваниями лишний вес выявлен у четверти всех третьеклассников Латвии, им страдает 25,1% детей, написал портал LSM.

Основными причинами избыточного веса являются нездоровое питание и низкая физическая активность. Напротив недостаточный вес был зафиксирован у 12,9% детей. 62% развиваются в соответствии с нормой. Мальчиков проблемы ожирения коснулась в большей, чем девочек степени, 27,2% против 22,9%. В большей степени проблемы ожирения касается рижан и ребят из крупных, по местным меркам, городов. В сельской местности ситуация лучше.

В исследование, а оно проводится, начиная с 2007 года, отмечается, что избыточная масса веса в этой возрастной группе давно находится на высоком уровне. Родители учеников в недостаточной степени осведомлены о проблемах избыточного веса у своих детей. Лишь три четверти школьников регулярно завтракают по утрам. На сон в этом возрасте у детей уходит в среднем 9 часов 20 минут.

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