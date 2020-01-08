Киев, , 18:27 — REGNUM Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко (т.н. «порохоботы») как один уже начали готовить Украину к втягиванию в конфликт с Ираном, заявил в своем комментарии 8 января украинский политический эксперт Валерий Песецкий.

По его словам, в лагере Порошенко утверждают, что, мол, именно иранские ПВО, иранская ракета и пр. сбили украинский самолет.

«Мало того, что разбился украинский самолет, погибли наши сограждане, так им еще крови наших мальчишек на чужой войне захотелось… Это так США антииранскую коалицию лепит?», — задается вопросом Песецкий.

Он отмечает, что абсолютно не удивится, если реально за гибелью украинского самолета авиакомпании МАУ «циничные уши ЦРУ торчат».

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня депутат партии Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что при нынешних сопутствующих обстоятельствах ему «мало верится в чисто технические причины» аварии самолета.

«Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие возможные дипломатические меры», — отметил он.

Другой украинский политик, Борислав Береза, заявил, что отказ Ирана передавать черные ящики упавшего самолета вполне можно рассматривать как фактическое признание вины.