Минск, , 18:27 — REGNUM Власти Белоруссии подписали соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, об этом 8 января говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Соглашение позволит не только упростить получение шенгенских виз для граждан Белоруссии, но также значительно сократит сумму визового сбора.

«Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро», — говорится в заявлении.

Подписанный документ вступит в силу после его утверждения законодательными органами обеих сторон.

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