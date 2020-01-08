Киев, , 18:19 — REGNUM Глава «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев заявил, что корпорация будет тратить $2 млрд 900 млн, полученных от «Газпрома» на погашение долгов, об этом 8 января сообщает УНИАН.

«Я считаю, из этих средств деньги нужно тратить на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — отметил Коболев.

Глава «Нафтогаз» отметил, что полученная сумма пока не потрачена. Прежде необходимо провести переговоры с правительством Украины.

Напомним, ранее «Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт, позволяющий транзит российского газа через территорию Украины.

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