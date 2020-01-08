Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Власти Соединенных Штатов знали о готовящемся ударе Ирана по их базам, что позволило избежать жертв, об этом 8 января сообщает Fox News.

Военнослужащие, расквартированные на двух базах — Айн аль-Асад и базе в Иракском Курдистане — смогли, если верить изданию, благополучно покинуть зону поражения, что и привело к благополучному исходу.

Напомним, ранее 8 января вооруженные силы Ирана нанесли несколько десятков ракетных ударов по американским базам, однако это не привело к жертвам среди американских военных.

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