Киев, , 18:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 января, вечером в Тегеран вылетит самолет с экспертами консультативных и поисковых групп. Об этом 8 января он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«Заседание правительства завершилось. Сегодня вечером в Иран снимает наш самолет с экспертами консультативных и поисковых групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было сделано после заседания правительства Украины, на котором присутствовали представители всех ведомств страны, имеющих отношение к расследованию обстоятельств крушения украинского самолета в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетная задача украинских властей — это установление истины и тех, кто несет ответственность за крушение авиалайнера в Тегеране.

Читайте ранее в этом сюжете: Приоритетом является установка ответственных за авиакатастрофу – Зеленский