Анкара, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган выступили с призывом о прекращении огня в Ливии. Об этом 8 января сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступили с осуждением иностранного вмешательства в Ливии и призвали достичь политического урегулирования в этой стране.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что направил в Ливию вооруженные силы в качестве помощи Правительству национального согласия, расположенному в Триполи.

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