Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обратится к нации со специальным выступлением, об этом 8 января сообщает CNN.

Речь будет произнесена в 19:00 часов по московскому времени. Как отмечает издание, в своем выступлении глава Белого дома расскажет нации о том, как он намерен ответить на ракетные удары Ирана по американским военным базам.

Напомним, ранее 8 января вооруженные силы Ирана нанесли несколько десятков ракетных ударов по двум американским военным базам — базе Айн аль-Асад и базе в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль.

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