Киев, , 17:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетная задача украинских властей — это установление истины и тех, кто несет ответственность за крушение авиалайнера в Тегеране. Об этом 8 января он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что это заявление последовало после заседания правительства Украины, на которое в экстренном порядке были собраны представители всех ведомств страны, имеющих отношение к расследованию обстоятельств крушения украинского самолета в Тегеране.

«Проводим постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Нашим приоритетом является установка истины и ответственных за эту огромную катастрофу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в аэропорту Тегерана имени имама Хомейни сразу после взлёта. На борту самолёта было не менее 170 пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: На борту упавшего в Тегеране самолёта выживших нет — спасатели Ирана