Тегеран, , 17:33 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти Ирака были предупреждены о готовящемся военном ударе по базам Соединенных Штатов, расположенных на их территории. Об этом 8 января сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

«Иран оповестил правительство и Вооружённые силы Ирака о мерах, принятых минувшей ночью», — цитирует Зарифа РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что присутствие иностранного военного контингента влечет за собой деструктивные последствия на стабильности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что более десятка ракет были выпущены 8 января по двум военным базам США. Согласно сообщению представителя Пентагона, в ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы: базу США Айн аль-Асад и военную базу в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска.

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