Москва, , 17:22 — REGNUM 7 января 2020 года Соединённые Штаты получили повод для нанесения удара по территории Ирана, так как ракетный удар по американским военным базам был проведён с иранской территории. Вашингтон может ответить Тегерану в любой момент, как будет готов. Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал иранскую ракетную атаку на базы в Ираке, где расположены военные США и коалиции.

Министерство обороны США официально подтвердило атаку своих военных объектов на территории Ирака. По данному поводу было опубликовано заявление помощника министра обороны по связям с общественностью Джонатана Хоффмана:

«Примерно в 17.30 вечера (EST) 7 января Иран запустил более десятка баллистических ракет против американских военных и коалиционных сил в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана и нацелены по меньшей мере на две иракские военные базы, где размещались американские военные и персонал коалиции в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над первоначальной оценкой боевого урона».

Владимир Васильев также отметил, что в публичном доступе нет никакой информации о работе средств противовоздушной и противоракетной обороны США в ходе этой ракетной атаки Ирана. «Складывается такое мнение, что вооружённые силы США не располагают системами ПВО и ПРО, способными сбивать иранские ракеты», — добавил эксперт.

В отношении возможных потерь Васильев предложил дождаться официальной информации от Пентагона, так как американское военное ведомство обязано публично сообщать о гибели военнослужащих ВС США.

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