Москва, , 17:22 — REGNUM Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке демонстрируют эскалацию напряженности в регионе, об этом 8 января сообщается в заявлении министерства иностранных дел России.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва предупреждала об усугублении напряженности в регионе.

Напомним, противостояние между Ираном и США обострилось 3 января, когда в аэропорту Багдада был убит высокопоставленный генерал Исламской Республики Касем Сулеймани.

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