Рига, , 17:14 — REGNUM Двое судей Конституционного Суда Латвии высказали особое мнение по поводу ликвидации русских школ, пишет на своей странице в фейсбуке юрист и правозащитник Алексей Дмитров.

Иск в Конституционный суд был подан в связи с поправками в законе образование, ликвидирующими с сентября 2021 года образования на русском языке во всех школах Латвии. Конституционный Суд рассмотрев иск принял решение, что закон соответствует Конституции и образование ина русском должно быть ликвидировано. Сегодня стало доступно полное решение суда. Выяснилось, что двое судей оставили своё особое мнение к принятому решению.

В частности, судья Нейманис заключил, что государство не должно слишком вмешиваться в деятельность частных школ. В которых согласно закону об образование тоже запрещено преподавать на русском. Нейманис, пишет Дмитров, заключил, что поправки противоречат праву на образование.

Судья Кучс считает, что законодательный процесс имел дефекты, потому что законодатель не оценил влияние предыдущих языковых реформ и будущей реформы на качество образование, а также не принял во внимание мнения Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Кроме этого законодатель не проанализировал ситуацию в частных школах.

Кучс счёл, что закон нарушает запрет дискриминации, а также, что под угрозой находится идентичность нацменьшинств. Правозащитники намерены использовать эти особые мнения в своих исках в Европейский суд по правам человека.