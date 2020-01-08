Стамбул, Турция, , 17:10 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Ближний Восток превратился в зону боевых действий, заявление было сделано 8 января во время церемонии открытия «Турецкого потока».

«Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня, Турция не хочет превращения региона в зону военных действий», — отметил Эрдоган.

Напомним, вооруженные силы Турции ведут активные военные действия на территории Ближнего Востока. В частности против курдов в Ираке и, особенно, в Сирии. Кроме того, Эрдоган приказал военным направиться в Ливию для оказания поддержке Правительству национального согласия, располагающемуся в Триполи.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил об отстаивании интересов Турции в регионе Средиземноморья