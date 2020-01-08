Рига, , 17:06 — REGNUM Две депутатские фракции «Согласие» и «блок Риге» договорились о замене мэра Риги Олега Бурова, пишет портал LSM.

Для проведения внеочередного заседания по этому поводу были собраны подписи 20 депутатов муниципалитета. Партнёров по коалиции не устраивает манера Олега Бурова принимать единоличные решения в обход договорённостей коалиции. При этом и «Согласие» и «блок Риге» готовы продолжить сотрудничество с партией «Честь служить Риге», которую представляет нынешний мэр города. У нынешней коалиции в распоряжение находятся 32 голоса из 60.