Рига, , 17:00 — REGNUM Латвийское Министерство иностранных дел осудило ракетный удар Ирана по военным базам США на территории Ирака, сообщает портал diena.lv.

МИД Латвии считает «агрессивные действия Ирана», цитата из заявления, по силам международной коалиции неприемлемыми, и призывает Иран воздержаться от дальнейшей эскалации в регионе. Одновременно, МИД ЛР считает, что расширение военных действий на Ближнем Востоке не находится не в чьих интересах.

Министерство призвало граждан Латвии воздержаться от поездок в Ирак, Иран, Сирию и Йемен.

Как сообщалось ранее, шесть латвийских военнослужащих при ударе Ирана не пострадали.