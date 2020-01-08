Тегеран, , 17:08 — REGNUM Расшифровкой данных бортовых самописцев украинского авиалайнера Boeing 737, разбившегося в Тегеране, будут заниматься уполномоченные организации в Иране. Об этом 8 января сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление начальника иранского департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

«Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — отметил глава иранского департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Пристайко отметил, что он и его иранский коллега выразили соболезнования в связи со случившимся. Для установления причин крушения украинского авиалайнера стороны договорились тесно «координировать дальнейшие действия» следственных групп обоих государств.

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