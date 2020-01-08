Рига, , 16:57 — REGNUM Кабинет министров перечислит Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Латвии 914 870 евро для сбора подписей, написал портал diena.lv.

23 декабря прошлого года президент Латвии по просьбе более 30 депутатов Сейма приостановил провозглашение поправок в закон Латвии о внеочередных муниципальных выборах. Суть поправок сводилась к возможности продлить срок полномочий будущей Рижской Думы из-за внеочередных выборов на год, до 5 лет.

Теперь согласно процедуре прописанной в законе, если инициативу депутатов с 16 января по 14 февраля поддержать 155 000 избирателей, вопрос будет вынесен на национальный референдум.